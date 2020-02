Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis că aproape 14:300 de locuințe din județ nu au fost alimentate cu energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Astfel, de miercuri, la ora 14:00 și până astăzi dimineață la ora 8:00, DelGaz Grid a intervenit cu peste 18 echipe operative, inclusiv cu sprijinul ISU prin mobilizarea unui echipaj cu autoșenilată, pentru remedierea unor avarii la instalația electrică din județul Suceava. Au fost afectate localitățile Coșna, Salcea, Baia, Dumbrăveni, Ulma, Vatra Dornei, Dorna Arini, Stroiești, Salcea, Pojorâta, Suceava, Calafindești, Șerbăuți, Panaci, Straja, Siret, un număr de 14.235 consumatori fiind nealimentați cu energie electrică. Astăzi, la ora 06:00, DelGaz Grid a comunicat faptul că un număr de 66 de consumatori au rămas nealimentați, în acest sens acționându-se în continuare cu 4 echipe operative în teren.

ISU Suceava a mai transmis că în 5 februarie 2020, ora 14.00 – 6 februarie 2020, ora 8.00 la nivelul județului Suceava au fost emise trei avertizări de fenomene meteo-hidrologice periculoase, din care un cod portocaliu de intensificări ale vântului, ninsoare viscolită și vizibilitate redusă, respectiv două coduri roșii de viscol puternic și vânt cu rafale însemnate la cote de peste 1800 metri.

În urma avertizărilor meteo-hidrologice valabile în județul Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava a intervenit pentru defrișarea unor arbori căzuți pe magistrala CFR 502 Câmpulung Moldovenesc – Ilva Mică, în comuna Coșna și au acordat sprijin pentru echipele DelGaz Grid cu o autoșenilată, pentru remedierea unor defecțiuni la un post de transformare nealimentat.

În dimineața zilei de astăzi, dispeceratele Secțiilor de Drumuri Național, respectiv al Direcției Județene de Drumuri și Poduri au comunicat faptul că nu sunt probleme pe drumurile din județ.