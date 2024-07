Inspectoratul Școlar Județean Suceava a centralizat contestațiile depuse de candidații de la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024. Contestațiile au fost depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în ziua de 8 iulie 2024 (în intervalul orar 12:00 – 18:00). Candidații care au depus/transmis contestațiile au completat, semnat și depus/transmis și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Situația statistică generală arată că s-au depus 1.921 contestații repartizate astfel: 145 contestații la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană; 110 contestații la Biologie vegetală și animală, o contestație la Chimie anorganică, 10 contestații la Chimie organică, 3 contestații la Economie, o contestație la Filosofie, 4 contestații la Fizică (Tehnic), 9 contestații la Fizică (teoretic), 116 contestații la Geografie, 60 contestații la Informatică (matematică-informatică), două contestații la Informatică (Științe ale naturii), 216 contestații la Istorie, 560 contestații la Limba și literatura română (real), 220 contestații la Limba și literatura română (uman), 139 contestații la Logică, argumentare și comunicare, 105 contestații la Matematică (matematică-informatică), 4 contestații la Matematică (pedagogic), 157 contestații la Matematică (tehnic), 6 contestații la Psihologie și o contestație la Sociologie. Rezultatele finale vor fi afișate vineri, 12 iulie.

