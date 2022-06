Aproape 2.800 de cetățeni din Ucraina au intrat luni în România prin vama Siret. Potrivit Poliției de Frontieră, în data de 13 iunie 2022, în intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare în P.T.F. Siret, s-au înregistrat următoarele valori de trafic: 3.362 persoane din care 2.786 au fost cetățeni ucraineni și 981 mijloace de transport. În cursul zilei de duminică, în județul Suceava au intrat 2.145 de cetățeni ucraineni.

