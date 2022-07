Comuna suceveană Moara a atras prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” suma de 21,9 milioane de lei pentru rețea de apă și canalizare și modernizări de drumuri. Potrivit primarului Eduard Dziminischi, suma cea mai mare de 18 milioane de lei va fi investită în ”apă și canalizare”. Lucrările se vor executa în cinci sate ale comunei și anume Moara Nica, Moara Carp, Liteni, Bulai și Frumoasa. ”La Frumoasa va fi implementată rețeaua de apă, iar la Bulai va fi apă curentă pe toate străzile”, a precizat Dziminschi. El a arătat că în cadrul acestui proiect se vor realiza o serie de lucrări solicitate insistent de ACET și care prevăd, printre altele, amplasarea a două rezervoare cu o capacitate de 200 metri cubi fiecare, dar și alte lucrări, inclusiv instalarea unor sisteme de măsură și siguranță. Restul de 3,9 milioane de lei care vor fi alocați prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” vor fi utilizați pentru asfaltarea străzilor Ion Irimescu, din Moara Carp, Mihai Eminescu și Bolta Rece din Moara Nica, dar și pentru refacerea unui pod din Moara Carp, cunoscut sub denumirea Linu. ”Sunt bani care vor dezvolta comuna”, a conchis Eduard Dziminischi.

