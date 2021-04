Primăria comunei Adâncata va aproba bugetul pentru acest an până pe data 20 aprilie, a anunțat primarul Viorel Cucu. El a precizat că bugetul pe 2021 va fi mai mic cu 600.000 de lei față de bugetul anului 2020 arătând că în prima etapă aproape 30% din sume vor merge către investiții urmând ca procentul să crească după prima rectificare bugetară. ”Avem în vedere să amenajăm spații de joacă la Fetești și Călugăreni, împrejmuire la Fetești plus un teren de sport și o anexă pentru materiale la școala și grădinița la respectivă. Vom face de asemenea un teren de sport și un spațiu de joacă la Călugăreni. Acolo așteptăm cu cea mai mare nerăbdare să începem căminul cultural dar asta depinde de CNI. Suntem la faza de achiziție a lucrărilor. Nu știu de ce durează atât de mult pentru că de anul trecut e la faza de verificare și selecție a ofertei financiare și nu înțeleg de ce nu s-a terminat până acum. Sper să începem lucrarea cât de repede. De asemenea lângă căminul cultural după ce va prinde contur clădirea va fi amenajat un parc ce va cuprinde alei pietonale, spații de joacă pentru copii. De asemenea în fața căminului și a școlii de la Călugăreni vom amenaja locuri de parcare”, a explicat primarul.

Proiecte de apă, canalizare, gaz metan, drumuri

Viorel Cucu a adăugat că în acest an se va finaliza remiza PSI, vor fi demarate proiectele cu fonduri europene care vizează modernizarea sediului Primăriei și a fostului dispensar și se va avea în vedere proiectul privind alimentarea cu gaz a localității depus încă de anul trecut. ”Lucrăm intens și suntem pe ultima sută de metri pentru apă și extindere canalizare în Fetești și Călugăreni inclusiv în Adâncata și apă în toate cele trei localități. Aici avem două variante de lucru. Una vizează un parteneriat cu Consiliul Județean. Dacă reușim să facem parteneriat cu CJ se va construi o conductă mare care va ajunge în zona aeroportului pentru că e cel mai înalt punct și de acolo va deservi aeroportul inclusiv parcul industrial iar rezervoarele fiind de mare capacitate ne vom putea înțepa și noi. Vor fi pompe și va fi foarte ușor de pompat apa în Adâncata, Fetești și Călugăreni. A doua variantă înseamnă construirea unei conducte directe prin Burdujeni sat și pădurea Adâncata, proiect separat al Primăriei Adâncata pe bani europeni”, a declarat Viorel Cucu.

Primarul a menționat că în vara acestui an se va finaliza și modernizarea a cinci kilometri de drum lucrare care a întârziat din cauza constructorului. ” Avem mai multe investiții în vedere pe viitor iar unele proiecte le-am și depus la CNI în vederea finanțării. E vorba de amenajarea de lei pietonale, modernizarea a 7 km de drum, sală de sport. Toate sunt în lista de sinteză și funcție de bugetul CNI vor fi aprobate. Suntem pregătiți să depunem proiecte pe toate axele de finanțare disponibile și în primul rând pe PNRR”, a mai spus Viorel Cucu.