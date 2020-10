În cursul zilei de vineri, 9 octombrie, polițiștii suceveni au desfășurat activități în context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse 585 persoane. De asemenea, au fost verificate 85 societăți comerciale. Au fost aplicate 146 sancțiuni contravenționale, în valoare de 8250 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsurilor pentru diminuarea impactului riscurilor conform Legii nr. 55/2020.

La nivelul judetului Suceava, incidenta cumulată a cazurilor de infectare este de 0.95 la mia de locuitori.

Prefectul Alexandru Moldovan face un apel către cetățenii județului Suceava la respectarea tuturor măsurilor de protecţie şi a restricţiilor impuse în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, în vederea ridicării măsurilor suplimentare și revenirea cât mai curând la o activitate normală în comunitate.

