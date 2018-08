Aproape 300 de persoane au participat la Forumul Antreprenorilor Made in Romania

Aproape 300 de persoane au participat la Forumul Antreprenorilor Made in Romania, organizat pe 1 august de Bursa de Valori București (BVB) și partenerii săi. Felix Pătrășcanu (FAN Courier), Mircea Turdean (Farmec), Marius Ștefan (Autonom Rent-a-Car), Cristian Logofătu (Bittnet) și Radu Constantinescu (Qualitance) au fost principalii speakeri și au împărtășit din experiența lor de business.

„Numărul mare de antreprenori prezenți la această ediție dovedește că Bursa de Valori București este pe drumul cel bun în crearea acestei comunități de antreprenori români, care, la fel cum am văzut și în proiectul Made in Romania, își doresc să-și dezvolte afacerile și sunt dornici să învețe din experiențele altor antreprenori mai experimentați și care au reușit să construiască adevărate povești de succes românești. Astfel, forumul a fost un bun prilej de a pune din nou la aceeași masă antreprenori, consultanți, analiști, finanțatori și investitori, pentru a învăța unii de la alții astfel încât să creeze sinergii utile mediului de afaceri din România”, a declarat Lucian Anghel, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

Forumul a fost format din trei sesiuni, derulate pe parcursul a 5 ore, timp în care au luat cuvântul partenerii BVB la acest eveniment, precum și Iancu Guda (Services Director Coface și Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România), Felix Pătrășcanu (FAN Courier), Mircea Turdean (Farmec), Marius Ștefan (Autonom Rent-a-Car), Cristian Logofătu (Bittnet) și Radu Constantinescu (Qualitance). Bursa de Valori București a transmis live evenimentul pe pagina de Facebook, astfel încât evenimentul să poată fi urmărit și de antreprenorii care nu au reușit să participe la Forum. Înregistrarea evenimentului este disponibilă pe pagina de Facebook a Bursei de Valori București.

Bursa de Valori București, împreună cu partenerii săi la Forumul Antreprenorilor va organiza, ulterior, și alte evenimente dedicate antreprenorilor, toate sub egida Made in Romania. Prin aceste evenimente și prin programul Made in Romania, Bursa de Valori București își dovedește determinarea de a-și îndeplini misiunea de a crea și coagula comunitatea antreprenorilor Made in Romania, pe care a început să o creeze încă de anul trecut, când a lansat programul cu același nume.

„Orice afacere este alimentată atât de viziunea fondatorilor, cât și de bani. Pentru a pune cele două componente în mișcare în direcția potrivită, este nevoie de strategie, de oameni care să-i îndrume pe antreprenori, să-i ajute în unele zone în care aceștia nu au experiență, juridic, marketing, finanțare, etc. Am putea spune că prin întreaga serie de evenimente sub egida Made in Romania ne dorim să creăm un «supermarket» unde antreprenorii pot găsi tot ceea ce au nevoie pentru compania lor, consultanți, investitori, antreprenori asemenea lor, cu care să poată dezbate și chiar să pună bazele unor parteneriate de afaceri”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

În ultimii ani, BVB s-a concentrat pe dezvoltarea mediului de afaceri local, bazându-se pe o strânsă colaborare cu antreprenorii, investitorii instituționali și individuali, precum și cu ceilalți actori ai pieței de capital, iar Made in Romania rămâne vârful de lance al inițiativelor BVB adresate antreprenorilor.

Principalii parteneri ai forumului sunt BCR, BRD – Groupe Societe Generale, FAN Courier, Farmec, Garanti Bank, Grupul Financiar Banca Transilvania și PwC. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Antreprenoria (program al fundatiei Romanian Business Leaders), Camera de Comert si Industrie Bilaterala Romania – Portugalia, Impact Hub, Investment Ready Academy, MateiDumitrescu.biz, TechAngels, Upgrader Community și Revista Cariere.

Despre Made in Romania

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori București în 2017 pentru a identifica și promova companiile de top din România. Scopul proiectului Made in Romania este identificarea viitoarelor motoare ale economiei românești și sprijinirea acestora timp de un an pentru a le ajuta să-și aducă afacerile la nivelul următor, îmbunătățind transparența, vizibilitatea, reputația și, cel mai important, obținerea accesului la capitalul necesar dezvoltării și creșterii ulterioare. Participarea la acest proiect este gratuită și voluntară.