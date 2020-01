În ultimele zile ale anului trecut, poliţiştii suceveni au aplicat aproape 300 de sancţiuni contravenţionale în cadrul unor acţiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere pe fondul vitezei excesive şi a consumului de alcool. Astfel, în perioada 27 – 31 decembrie 2019, polițiștii au organizat două acțiuni distincte pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de viteza execsivă și consumul de alcool.

În cadrul celor două acțiuni au fost aplicate aproape 300 de sancțiuni contravenționale în valoare de 123.610 lei și au fost reținute 20 de permise de conducere.

În cadrul acțiunii au fost constatate două infracțiuni rutiere și au fost aplicate 158 de sancţiuni contravenționale în valoare de 69.890 lei, dintre care 93 pentru încălcarea regimului legal de viteză și 65 pentru alte abateri rutiere. De asemenea, au fost reținute 14 permise de conducere, dintre care 4 pentru viteză, 6 pentru depășiri neregulamentare și 4 alte cauze. Totodată, au fost retrase două certificate de înmatriculare.

De asemenea, în perioada 27 – 31 decembrie 2019, Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat o acțiune pe raza județului, pe una din principalele cauze generatoare de evenimente rutiere grave, respectiv conducerea de vehicule pe drumurile publice de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor. În cadrul acxțiunii au fost testați cu aparatul etilotest 141 de conducători auto și au fost constatate 9 infracţiuni la regimul circulației rutiere, dintre care 5 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau refuz de recoltare a probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei și 4 alte cauze. Au fost aplicate 113 sancţiuni contravenționale, în valoare de 53.720 lei și au fost reținute 6 permise de conducere, dintre care 3 pentru conducerea vehiculului sub influența alcoolului și 3 alte abateri. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

Poliţia Suceava a transmis că peste 100 de polițiști rutieri și avizați să desfășoare activități pe linie rutieră sunt în trafic pentru siguranța şoferilor.

Pentru o călătorie în siguranță polițiștii fac următaorele recomandări:

– Nu plecaţi la drum obosiţi şi în nici un caz după ce aţi consumat băuturi alcoolice

– Nu vă urcaţi la volan dacă aţi luat medicamente care vă afectează vigilenţa

– Înainte de a porni motorul autovehiculului, aşezaţi copiii pe bancheta din spate şi fixaţi centurile de siguranţă

– Arătaţi permanent o atitudine preventivă, adaptând viteza de deplasare la particularităţile pe care le prezintă traficul şi carosabilul.

– Păstrează o distanţă sigură faţă de maşina din faţă

– Nu folosiţi telefonul mobil în timp ce vă aflaţi la volanul maşinii decât doar în situaţia în care utilizaţi sistemul hands-free.

– Dovediţi maximum de atenţie la trecerea pe lângă grupuri de pietoni

– Circulaţi cu atenţie , aplicând permanent principiile conduitei preventive pentru ca orice deplasare a dumneavoastră să devină plăcută.

Pregătiţi-vă autovehiculul pentru sezonul rece:

– Asiguraţi-vă că maşina este în perfectă stare de funcţionare

– Montaţi pneuri cu profil de iarnă sau mixte şi reduceţi presiunea de aer cu 5%

– Verificaţi din timp funcţionarea instalaţiei de climatizare şi de dezaburire a lunetei

– Autovehiculele cu masa totală mai mare de 3,5 tone trebuie să fie dotate cu lopată , materiale şi lanţuri antiderapante.

– Asiguraţi-vă că plinurile cu carburanţi – lubrifianţi să fie specifice sezonului rece

– În cazul carosabilului alunecos evitaţi bruscarea comenzilor, folosiţi cu preponderenţă frâna de motor

– Evitaţi depăşirile şi demarajele bruşte

– Nu întoarceţi , nu staţionaţi pe marginile acoperite cu zăpadă ale drumurilor

– Evitaţi staţionarea pe partea carosabilă a drumurilor şi acordaţi prioritate utilajelor de deszăpezire, Salvării, Poliţiei, Pompierilor

– Pe vreme de lapoviţă sau ninsoare , acţionaţi din timp ştergătoarele de parbriz. Câteva momente de circulaţie fără vizibilitate pot fi fatale.