Astăzi, 24 august 2020, va avea loc primul webinar din cadrul celei de-a doua ediții din acest an a programului ”Liga Profesorilor Excepționali”. Aproape 6000 de profesori din România și din Republica Moldova s-au înscris la noua serie de webinare, organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Webinarele vor avea loc în perioada 24 august – 5 septembrie 2020.

Temele propuse sunt complementare celor prezentate în prima serie de webinare, organizate la începutul lunii iunie. Numărul mare de înscrieri este garanția încrederii în calitatea prezentărilor oferite de specialiștii și profesioniștii în educație, implicați în acest proiect. Acestea răspund nevoilor reale ale cadrelor didactice, în condițiile digitalizării sistemului de învățământ si necesitații adaptării la noi mijloace de predare online.

Printre temele propuse se numără: creșterea eficienței actului didactic și exemple de bune practici, utilizarea unor aplicații educaționale noi, managementul atenției elevilor, brandul personal pentru profesori, interactivitatea lecțiilor desfășurate în mediul online, funcționalitatea și beneficiile unei solutii end-to-end de video-colaborare, atât pentru învățământul la distanță cât și pentru cel digital.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Centrul de Carte Străină Fischer International si Academia de Inovare si Schimbare prin Educatie din Republica Moldova, în cadrul campaniei “Liga Profesorilor Excepționali”.

Ca o noutate a acestei ediții, FDVDR a încheiat un parteneriat cu Academia de Inovare și Schimbare prin Educație din Republica Moldova, prin intermediul căreia vor avea acces la aceste webinare și profesorii din Republica Moldova.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a fost prima instituție educațională din România care a organizat webinare suport pentru profesorii din România, în contextul crizei generate de noul Coronavirus. Prima serie de webinare, organizate la începutul lunii iunie, a strâns peste 25.000 de vizualizări.

Am reușit să ne adaptăm rapid la nevoile actuale, venind nu doar în sprijinul profesorilor, ci și în sprijinul părinților și al copiilor deopotrivă. Prin organizarea unei noi serii de webinare, am răspuns astfel și solicitărilor venite din partea părinților, îngrijorați de inceritudinile în ceea ce privește începutul noului an școlar, care nu știu ce să facă, cum să se adapteze și cum să își îndrume copiii.

Tema webinarului de astăzi este: ”Brandingul Personal pentru profesori, în predarea la clasă și online” – Cum să îți construiești și cum să îți păstrezi, ca profesor, brandul personal. Webinarul este susținut de Ramona Mezei, Director General al Bibliotecii Metropolitane București, Profesor Asociat al Colegiului Universitar de Productie Media „Spiru Haret” București și fondator al Școlii de Vorbit. Jurnalist, profesor și trainer de dicție, public speaking și debate.

Webinarele din cadrul campaniei “Liga Profesorilor Excepționali”sunt GRATUITE și vor putea fi vizualizate pe canalul de youtube al FDVDR!