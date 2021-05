Șeful Direcției de Sănătate Publică Suceava, Dinu Sădean, a anunțat că până luni, 3 mai, inclusiv, la nivelul județului, 66.187 de persoane s-au vaccinat anti-COVID, din care 48.597 cu ambele doze. El a declarat că, pe 3 mai, 667 de persoane au fost vaccinate, în județul nostru, împotriva SARS-CoV-2, din care 116 cu prima doză și 551 cu doza a II-a. Cele mai multe doze au fost administrate la Spitalul din Gura Humorului 126, la centrul amenajat la Stadionul din Vatra Dornei 120 și la centrul înființat în sala de sport a Școlii „Miron Costin” din Burdujeni 114. Cele mai puține vaccinări s-au făcut la Căminul Cultural din Sf. Ilie 12 și la Spitalul Municipal din Cîmpulung Moldovenesc 6.

