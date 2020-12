În noaptea de vineri spre sâmbătă, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului PF Brodina în cooperare cu polițiștii de la STPF Suceava şi lucrători ai Poliţiei Oraşului Vicovu de Sus au identificat un autoturism de teren Mitsubishi Shogun care se deplasa în viteză dinspre frontiera de stat spre interiorul ţării. Vehiculul circula pe raza localităţii Brodina. Imediat, polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului în cauză, însă şoferul mijlocului de transport a intrat cu maşina în curtea unui imobil care avea porţile deschise, l-a abandonat şi a fugit. „S-a trecut la monitorizarea zonei şi dispunerea unor măsuri specifice pentru reţinerea şoferului, fiind totodată observate în maşina abandonată mai multe colete cu ţigări învelite în folie de culoare neagră”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Potrivit aceleiași surse, autoturismul şi ţigările au fost duse la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 7.428 pachete, în valoare de 87.000 lei. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoturismul în valoare de 10.000 lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru depistarea persoanelor implicate, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.