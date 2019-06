Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est și cel mai important transportator aerian din România, a lansat ieri o nouă rută din Suceava către Memmingen / Munchen Vest, prima conexiune cu tarife reduse spre Germania de pe aeroportul local.

Noul serviciu, care a început în data de 17 iunie, va avea trei zboruri pe săptămână în zilele de luni, miercuri și vineri și va crea noi oportunități de călătorie pentru pasagerii din Suceava și Bucovina, dar și pentru vizitatorii acestora, de la doar 69 de lei, pentru un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse.Biletele pot fi rezervate pe wizzair.com sau prin intermediul aplicației mobile gratuite WIZZ. Memmingen face parte din Bavaria și este situat foarte aproape de Munchen, capitala regiunii. Bavaria Swabia este una dintre cele mai populare și cele mai pitorești destinații de călătorie din Germania. Cu peisaje naturale frumoase, orașe cosmopolite și sate fermecătoare, Bavaria este una dintre destinațiile cele mai populare din Germania.

În Suceava, compania aeriană Wizz Air a câștigat încrederea și loialitatea a peste 690.000 de pasageri de la începutul operațiunilor sale pe Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare în 2016. Anul trecut, aproape 300.000 de pasageri s-au bucurat de tarifele reduse ale WIZZ, de sistemul facil de rezervare și de serviciile excelente de la bord către și de la Suceava, susținând peste 200 de locuri de muncă la nivel local în industria aviației și turismului.

Destinația Zile de operare Începând din Tarife de la* Memmingen/ Munchen Vest, Germania Luni, miercuri, vineri 17 iunie 2019 69 RON



„Suntem încântați să lansăm o nouă rută WIZZ de la Suceava către Memmingen. Subliniind angajamentul nostru față de regiunea Moldova și Bucovina, așteptăm cu nerăbdare să aducem și mai multe oportunități interesante care să răspundă cel mai bine nevoilor pasagerilor WIZZ. Acum românii pot ajunge într-una din cele mai populare regiuni din Europa, Bavaria, în doar câteva ore și o pot vizita de la doar 69 de lei. Atât Bucovina, cât și Bavaria sunt printre cele mai frumoase regiuni din Europa, astfel că suntem bucuroși să stabilim o legătură directă și să ne asigurăm că oamenii au acum ocazia să exploreze aceste locuri minunate”, a declaraty Paulina Gosk, Corporate Communications Manager la Wizz Air.

De asemenea, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că „au contat mult și demersurile făcute de autoritățile administrative județene Suceava alături de partenerii noștri externi din Regiunea Schwaben, unde este Aeroportul Memmingen. Colaborarea noastră este un model care ar putea fi multiplicat, un model de parteneriat între o regiune din estul Europei cu una din vestul Europei. Un exemplu despre cum se pot rezolva probleme ale zonelor prin implicarea autorităților locale. Aeroportul Memmingen este amplasat în partea sudică a Germaniei, între Munchen și Stuttgart, două dintre cele mai dezvoltate orașe din Germania și Europa. Prin Aeroportul Memmingen se poate asigura și o deschidere către Austria, Italia și Elveția. Vreau să mulțumesc actualei și fostei conduceri a Regiunii Schwaben și conducerii Aeroportului Memmingen și nu în ultimul rând companiei aeriene Wizz Air”.

Și directorul Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava”, Ioan Măriuța, a declarat că „includerea Germaniei pe harta destinațiilor de la Aeroportul Suceava este o veste extrem de importantă pentru noi și îmbucurătoare pentru pasagerii care au solicitat în nenumărate rânduri zboruri înspre Germania. Colaborarea benefică dintre Aeroportul „Ștefan cel Mare – Suceava” și compania WIZZ AIR este favorabilă în primul rând celor peste 690.000 de pasageri care au ales facilitățile de zbor oferite de compania aeriană de la începutul operării acesteia la Suceava, din August 2016. Nu dorim să ne oprim aici, sperăm ca şi pe viitor să aducem surprize plăcute potenţialilor noştri pasageri, încercând astfel să devenim o adevărată poartă de intrare în Bucovina şi un puternic factor de dezvoltare regională”.