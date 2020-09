Și în acest an, mii de profesori și alți factori implicați în procesul de predare și învățare din România sunt invitați să își pregătească revenirea la catedră alături de cei mai buni specialiști. Timp de două zile, aceștia vor participa la cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Anuale Fischer International, care se va desfășura online.

Cei aproape 7000 de participanți se vor bucura de o ediție specială, adaptată la noile cerințe ale sistemului educațional și la nevoile profesorilor și ale tuturor celor implicați în procesul de predare și de învățare, determinate de integrarea învățămânului online și la distanță în procesul educațional.

”Ne dorim să-i ajutăm pe profesori să facă față provocărilor lumii digitale, vrem să le oferim sfaturi, vrem să-i instruim. Cred că profesorii caută să afle informații despre cum să se pregăteasca pentru noul an, cum să continue să predea în formula clasică, dar cu acces la noile materiale, cum să fie cât mai flexibili astfel încât să poată utiliza un stil mixt de predare, în cazul în care oportunitățile de predare față în față vor deveni mai reduse”, a declarat Duncan Christelow, Head of ELT Sales, Central and Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, speaker la conferința Fischer.

Pentru prima dată în istoria de 13 ani a Conferinței Anuale Fischer International, organizată în parteneriat educațional cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ediția de anul acesta se va adresa nu numai profesorilor de limba engleză, ci și profesorilor de alte discipline, care sunt interesați de predarea online și predarea la distanță, precum și părintilor, care sunt din ce în ce mai implicați în procesul predării și al învățării.

”Suntem îngrijorați pentru modul în care va evolua anul școlar deoarece după pandemie viața noastră s-a schimbat. Este important ca profesorii să colaboreze și să schimbe idei și experiențe despre predarea online și offline. Elevii și profesorii trebuie să ajungă la școală în fiecare săptămână dar să lucreze și online de acasă”, a declarat Carl Wantenaar, Managing Director, Hamilton House Publishers, care va susține mai multe pezentări în cadrul conferinței.

Conferința dedicată creatorilor de educație este unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din țară. Profesorii, părinții, dar și alți factorii implicați în procesul de predare și învățare vor putea intra în dezbatere cu invitați de reunume, profesori ai unor universități celebre, producători de programe educaționale și formatori internaționali de renume.

”Profesorii vor învăța idei practice pe care le pot aplica la clasă, fie în formatul clasic de predare, fie în cel on-line. Aceștia vor avea ocazia să învețe cum să predea digital și cum să folosească materialele educaționale cât mai eficient. Sesiunile vor fi interactive, profesorii vor putea adresa întrebări și primi răspunsuri în timp real”, a declarat Tim Pearse, Sales Manager – CEE, National Geographic Learning / Cengage Learning (EMEA).

Ca de obicei, evenimentul se bucură de prezența unor nume celebre din rândul trainerilor și autorilor internaționali, precum și de susținerea și prezența celor mai importante și prestigioase edituri internaționale, precum National Geographic Learning, Cambridge University Press, Scholastic, Collins ELT, Ladybird Education, Global ELT si Hamilton House Publishers.

Sesiunile paralele de prezentări și workshop-uri sunt dedicate discuțiilor asupra celor mai noi metode, soluții și strategii în predarea online și la distanță, o temă de mare interes pentru noul an școlar.

Foarte multe întrebări care stau, zilele acestea, pe buzele profesorilor și ale părinților, își vor găsi raspunsul în cadrul evenimentului online.