Primăria municipiului Suceava vrea să atragă fonduri europene sau guvernamentale pentru finalizarea reabilitării rețelelor de transport și distribuție a energiei termice. Primarul Ion Lungu a declarat că mai este nevoie de 78,73 de milioane de euro din care 42,25 milioane de euro pentru rețelele din zona Burdujeni și 36,48 milioane de lei pentru rețelele termice din restul orașului. El a arătat că e posibil că municipalitatea să promoveze nu unul ci două proiecte pentru obținerea finanțării. ”Pentru reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare am cheltuit peste 100 de milioane de euro iar acum pentru reabilitarea rețelelor termice cred că ne închidem tot undeva la 100 de milioane de euro cu mențiunea că pentru termie am mai cheltuit de la bugetul local în jur de 30 de milioane de euro și am reabilitat cam 35% din rețele”, a precizat primarul. El a spus că din punct de vedere al termoficării municipiul Suceava se află pe un drum bun.

”La comandamentele unde participăm, la nivel de prim ministru sau de miniștri s-a apreciat că sistemele de încălzire ale viitorului sunt sistemele centralizate. Deja prin politicile UE este o perioadă de timp în care trebuie scoase centralele de apartament și trebuie făcute centrale de cvartal, de condominiu, adică sistem centralizat. Deci noi suntem pe drumul cel bun”, a explicat primarul. Ion Lungu a menționat că odată finalizată reabilitarea rețelelor termice municipiul Suceava va dispune de un sistem centralizat de încălzire modern la prețuri suportabile fiind convins că mulți dintre cei care s-au debranșat se vor rebranșa la sistemul centralizat. ”Îi așteptăm pe cei care s-au debranșat să vină de bună voie să se rebranșeze la sistem. Vom avea un serviciu modern de calitate, fără avarii și dacă vom asigura o predictibilitate pe termen lung vizavi de prețuri atunci oamenii se vor rebranșa”, a mai spus Lungu.