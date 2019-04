875 de persoane au fost selectate pentru o eventuală angajare, la Bursa Generală a Locurilor de Muncă desfăşurată astăzi, în Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc. Nimeni nu a fost încadrat pe loc. Șeful AJOFM, Dănuț Burgheaua, a comunicat că la Bursă au participat 1.583 de persoane, iar 140 de angajatori au oferit 1.262 de locuri de muncă. El a menționat că angajatorii care au selectat candidați pentru al doilea interviu și-au exprimat disponibilitatea de a încadra persoane motivate, chiar dacă nu întruneau criteriile de calificare. Dănuț Burgheaua a mai informat că ofertele de muncă neacoperite vor fi menținute pe lista de locuri vacante gestionată de Agenția suceveană.

