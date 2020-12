Pompierii au intervenit, astăzi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la unul din cauciucurile de pe puntea spate a unei autocisterne, pe raza localității Vadu Moldovei. Potrivit ISU Suceava, flăcările se puteau extinde la cisterna încărcată cu bitum.

La fața locului, au intervenit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Vadu Moldovei, cu o autospecială, care au localizat focul până la sosirea pompierilor militari. Aceștia au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Ulterior, incendiul a fost lichidat, iar încărcătura a fost răcită, până la o temperatură de siguranță.

Au ars anvelopele axelor dreapta-spate, instalația electrică din aceeași zonă și s-au degradat învelișul exterior al cisternei și izolația rezervorului principal. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de frecare mecanică, în urma unei defecțiuni tehnice. În incendiu nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat capul tractor, restul cisternei și 24 metri cubi de bitum.