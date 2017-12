Aproape două milioane de persoane au tranzitat frontiera româno ucraineană în primele 11 luni ale acestui an in zona de responsabilitate a structurilor poliţiei de frontieră din judeţul Suceava. Aşa indică un raport al Poliţiei de Frontieră Suceava. Cele mai multe persoane adică 1.942.290 au trecut prin Vama Siret iar restul de 19.123 prin Vama Vicşani. Raportul arată că în aceeaşi perioadă a anului au tranzitat frontiera româno ucraineană nu mai puţin de 690.068 maşini din care 687.374 prin punctul de trecere de la Siret.

Polițiștii de frontieră din cadrul structurilor de pe raza județului Suceava au instrumentat 321 dosare penale sub aspectul săvârşirii a 459 infracţiuni de către 151 persoane. Au fost constatate 92 contravenţii, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 59.450 lei. Valoarea totală a bunurilor confiscate în primele 11 luni ale acestui an este de aproximativ 10,8 milioane de lei. Acţiunile structurilor Poliţiei de Frontieră Suceava, sunt coordonate de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi au ca scop îndeplinirea atribuţiilor specifice privind supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, combaterii contrabandei și traficului cu țigări, criminalităţii transfrontaliere şi a oricăror alte încălcări a regimului juridic al frontierei de stat, asigurării ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă. Politia de Frontieră Suceava are în componenţă: Sectoarele Suceava, Siret, Vicovu de Sus, Brodina şi Izvoarele Sucevei şi are ca zonă de competenţă frontiera de stat cu Ucraina cu o dezvoltare de 111,115 kilometri din care 87,168 Km uscat şi 23,947 km apă ( frontiera de stat aferentă judeţului Suceava). Poliţia de frontieră are competenţă pe o distanţă de 30 de Km de la frontieră de stat către interiorul ţării şi pe întreg teritoriul ţării în cooperare cu celelalte structuri de ordine şi siguranţă publică ale statului.