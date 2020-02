Orașul Liteni și-a aprobat bugetul pentru anul în curs în cadrul ședinței Consiliului Local de la începutul acestei săptămâni, a anunțat primarul Tomiță Onisii. Edilul șef a arătat că bugetul consolidat se ridică la suma de 13,071 de milioane de lei din care cea mai mare felie, adică 45%, este alocată investițiilor. ”30% din buget merge pe cheltuieli de personal și aici vreau să precizez că avem un număr de personal redus tocmai pentru a ne rămâne bani mai mulți la investiții, 45% pentru investiții și 25% pentru cheltuieli de funcționare, bani care sunt folosiți pentru întreținerea drumurilor, iluminat public, combustibil pentru utilajele primăriei. Aceste cheltuieli ar putea fi asimilate tot investițiilor”, a spus Onisii.

Investiții în drumuri, școli, iluminat public, canalizare

Primarul a trecut în revistă portofoliul de investiții pentru anul 2020. ”În primul rând ne-am propus ca în acest an să terminăm proiectul de modernizare a drumurilor aflat deja în derulare. În acest an vom contracta în jur de 8 kilometri de drum pe Liteni, Siliștea, Roșcani. Apoi vrem să continuăm modernizarea iluminatului public. Anul trecut am montat 300 de lămpui tip led iar anul acesta vrem să facem minim 350 în Liteni și toate satele. În trei patru săptămâni cred începem rețeaua de canalizare prin PNDL. Am început școala Corni, facem parcări la biserica Roșcani, la biserica din Liteni și pavăm curtea de la școala din Rotunda-Poiana care va fi finalizată prin PNDL și așa am făcut la toate școlile”, a explicat primarul de Liteni.

Două proiecte cu fonduri europene de 7 milioane de euro

El a precizat că acum se află în derulare construirea grădiniței cu program prelungit o investiție de 5,2 milioane de euro, ritmul de lucru fiind unul foarte bun, amenajarea bazei sportive și modernizarea școlii Bahnă care va fi finalizată în acest an gradul de execuție fiind acum de circa 80%. Tomiță Onisii speră ca acest an investițional să fie cel puțin la fel ca cel de anul trecut care a fost unul excepțional. ”Anul trecut am început foarte multe investiții pe care le-am finalizat sau urmează să le finalizăm. Mă refer la școala din Roșcani pe care am finalizat-o, am început baza sportivă, suntem pe ultima sută de metri cu aducțiunea de apă, am început grădinița cu program prelungit , am început drumurile, iluminatul public, am făcut trotuare, șanțuri. Am asfaltat 4 kilometri de drum 2 km pe 208C și 2 km pe Bucșa. Cred că a fost anul cu cele mai bune realizări. Mai avem două proiecte pe fonduri europene pe axa 10 și axa 13 în valoare de 7 milioane de euro”, a mai spus Tomiță Onisii.