Noaptea trecută, polițiștii suceveni au confiscat aproximativ 400 de kilograme de hribi pentru care nu existau acte. Ei au descoperit ciupercile într-o autoutilitară oprită pentru control în comuna Vama. Vehiculul era condus de un cîmpulungean de 41 de ani. Șoferul a fost amendat, conform legii privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.

, 8.3 out of 10 based on 3 ratings