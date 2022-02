Compania AQUA Carpatica a sărit în ajutorul refugiaților din Ucraina prin donarea de apă. ”Fiecare gest de solidaritate contează. Ceea ce înseamnă acasă pentru AQUA Carpatica a devenit acasă pentru foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor. AQUA Carpatica încurajează acțiunile umanitare și sprijină prin donarea de apă acțiunile desfășurate atât către ISU „Bucovina” Suceava, cât și către voluntarii din zonă”, au transmis reprezentanții companiei.

