Secretarul de stat şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, a declarat, la Câmpulung Moldovenesc că în viitoarea campanie pentru vaccinarea copiilor părinţii vor avea un rol major, în sensul că este nevoie de consimţământul acestora. De precizat că vaccinul Pfizer pentru copiii de 12 – 15 ani a fost autorizat de Agenţia Europeană a Medicamentului. Raed Arafat a spus că se așteaptă să fie modificat prospectul Pfiyer, cu recomandările pentru copii „și cât mai repede va începe. Este o chestiune de zile ca să înceapă”. „Campania pentru copii sper să fie OK, dar depinde și de consimțământul părinților. Și părinții vor avea un rol major. Pentru că un copil ca să fie vaccinat trebuie să aibă consimțământul părintelui. Și atunci e clar că părinții trebuie să își dea acordul. Şi eu sper să înțeleagă că și asta este o componentă importantă, pentru că deşi dacă copiii nu fac boală sub o forma gravă, ei o transmit. Şi cum am spus, noi ne pregătim și ne vaccinăm nu pentru că acum stăm bine, ci pentru a preveni o nouă situație în viitor, pentru a preveni ca o nouă variantă sau una dintre variantele care circulă și care se răspândesc mai rapid să intre și să înceapă să crească numărul cazurilor. Cu cât ne vaccinăm mai mult cu atât avem șansa să controlăm situația și să revenim la normalitate mai repede”, a declarat secretarul de stat.

Raed Arafat consideră că vaccinarea copiilor este încă o cale pentru a stopa răspândirea virusului şi pentru „a ne întoarce cât mai repede la normalitate”.

„Copii răspândesc boala și pot afecta familiile, părinții, bunicii, persoanele din jur, așa că se justifică acest lucru. Şi motivul vaccinării este unul personal, în sensul în care să nu faci o formă gravă și unul al comunității, să nu se răspândească virusul, astfel încât persoanele care nu sunt vaccinate nici ele să nu fie afectate. Iar copiii prin contactele pe care le au la școală, peste tot, pot răspândi virusul”, a mai spus Arafat.