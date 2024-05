Cunoscutul arbitru internațional FIFA, Sebastian Gheorghe, care s-a alăturat echipei candidatului Alianței Dreapta Unită la Primăria municipiului Suceava, Marian Androache aflându-se pe lista de candidați pentru Consiliul Local Suceava, vrea să revigoreze sportul în ”capitala” județului. El a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va marșa pe ideea de a readuce la suprafață competițiile sportive școlare care vor angrena atât copiii, cât și părinții, pentru a avea o viitoare societate sănătoasă în Suceava.

”Tot vorbim de contribuabili, de locuri de muncă, de oameni muncitori, dar când aceștia și-au terminat activitatea, nu au nicio altă variantă de a-și petrece restul zilei. Noi în Suceava beneficiem de foarte puține zone de agrement și alea făcute lăutărește și fără nicio noimă. Nu avem spații de joacă, sau cele pe care le avem sunt prea puține.Terenuri de sport pentru copii sunt, dar la fel de bine au și lacătul pus pe ele. Din varii motive, faptul decizional din Suceava a hătărât că este mai sigur să nu dai voie unui copil să se joace pe un teren de sport decât să te apuci tu să vii să refaci. Avem de exemplu un teren, o bază sportivă în George Enescu care a fost făcută exclusiv pentru sportul de performanță, la care nu are acces nimeni altcineva, o zonă unde ar putea fi legat totul împreună cu Pădurea Zamca, cu parcul din zona aia, cu parcare, cu spații de recreere, cu absolut orice. Împreună cu Marian Androache și cu echipa noastră de viitori consilieri locali, vom marșa pe ideea de a readuce la suprafață competițiile școlare, competițiile sportive, care vor angrena atât copiii, cât și părinții, pentru a avea o viitoare societate sănătoasă în Suceava. Am văzut în niște statistici de curând că Suceava este un oraș tânăr și că are cea mai bună natalitate din țară. Noi trebuie să oferim acestor copii, acestor tineri, un viitor sănătos”, a declarat Sebastian Gheorghe.

CMF: 21210022