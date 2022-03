Editura Frontiera întâmpină primăvara cu o veste însorită: apariția unei noi cărți de dimensiuni gigant, „Arborii”, ilustrată de artistul polonez Piotr Socha.

„Arborii” este un cufăr plin de curiozități despre organismele care ajută planeta să respire. Cu ilustrații care aduc zâmbete pe chipul celor care o răsfoiesc și cu informații care acoperă toate teritoriile cucerite de arbori, Piotr Socha este din nou ghidul perfect într-o călătorie tematică din real în imaginar, de-a lungul și de-a latul istoriei și-al punctelor cardinale.

Enciclopedia „Arborii” s-a bucurat de aprecierea publicului iubitor de cărți frumoase imediat după publicare, fiind distinsă cu premii la competiția Cele mai frumoase cărți din Polonia (2018) sau desemnată Children’s Book of the Week (The Times, 2018).

„Cei doi autori polonezi dovedesc într-un mod artistic că despre lumea arborilor putem vorbi nu doar punând sub lupă frunzele, rădăcinile și ramurile copacilor, ci și invitând la rampă enții fantastici ai lui Tolkien, arborii sacri ai mexicanilor sau bonsaii pitici ai artiștilor japonezi.”‒ Ileana Achim, coordonator editorial al Editurii Frontiera.

„Arborii” poate fi comandată online din toate colțurile lumii, de pe site-ul editurii Frontiera, urmând să ajungă pe rafturile librăriilor partenere din România la începutul lunii martie.

Despre autori

Piotr Socha a absolvit Academia de Arte Frumoase și Design din Varșovia. Este designer grafic, ilustrator de carte și, totodată, unul dintre cei mai cunoscuți caricaturiști polonezi.

Wojciech Grajkowski este doctor în biologie, autor de manuale școlare și trainer de ateliere științifice pentru elevi și profesori.

Despre Editura Frontiera

Editura Frontiera publică autori importanți pentru copii din literatura universală și oferă, în același timp, spațiu creativ pentru autorii și ilustratorii români. Mai multe detalii și noutăți editoriale găsiți pe www.editurafrontiera.ro și conturile de Facebook și Instagram ale editurii.