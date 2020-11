Un incendiu mare este în desfășurare în localitatea Valea Moldovei, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. ”La o prima evaluare, ard trei locuinte. Se intervine si mai vin in sprijin, in total cu 7 autospeciale”, a spus Găleată.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating