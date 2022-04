Un puternic incendiu a izbucnit în acestă seară la un adăpost de animale din localitatea Găinești, informează ISU Suceava. A ars acoperișul adăpostului pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Până la sosirea pompierilor militari incendiul a fost localizat de către pompierii voluntari.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni și lucrători ai SVSU Cornu Luncii și Mălini cu patru autospeciale de stingere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire.