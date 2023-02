Un putermic incendiu a izbucnit la un depozit de furaje din orașul Vicovu de Sus, informează ISU Suceava.

Incendiul se manifestă generalizat la depozitul de furaje cu pericol de propagare la locuința proprietarului, dar și la construcțiile învecinate.

La fața locului intervin pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, împreună cu lucrători ai SVSU cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

Se lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului.