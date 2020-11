Vineri, 27 noiembrie, în jurul orelor 07:20, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, lucrătorii Poliției Orașului Salcea și ai Postului de Poliție Dumbrăveni au observat pe D.J.208B la ieșire din com. Dumbrăveni spre com. Verești, o autoutilitară condusă de un bărbat de 43 ani din com./sat Dumbrăveni, despre care existau informații că nu posedă permis de conducere.

În urma verificărilor s-a stabilit că bărbatul de 43 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și mai este cercetat în alte două cauze penale privind aceeași faptă.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Față de bărbatul de 43 de ani s-a luat măsura preventivă de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul I.P.J. Suceava.

În urma probatoriul administrat în cauza penală, la 27.11.2020 Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus prin ordonanţă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat, ocazie cu care acesta a fost prezentat instanţei de judecată, care a dispus măsura arestării preventive pe o durată de 30 zile începând cu data de 27.11.2020.