Doar în perioada 20 – 26 februarie polițiștii suceveni au dispus măsura reținerii și încarcerarea în arestul IPJ Suceava a 18 persoane cercetate în dosare privind fapte de furt, tâlhărie, infracțiuni la viața sexuală, la regimul rutier, fapte cu violență sau distrugeri.

Poliţiştii au atras în nenumărate rânduri atenţia că nu tolerează comportamente de tip antisocial cu componentă violentă ne natură a induce sentimentul de insecuritate civică şi vor da dovadă de fermitate maximă în aplicarea legii, astfel încât cetăţenii să perceapă comunitatea suceveană ca fiind una sigură şi civilizată.

Drept dovadă, exemplificăm cuprezentarea unor astfel de cazuri în care polițiștii au acționat cu profesionalism și au dispus măsuri procesuale conform comptenețelor.

