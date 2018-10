Încă o victorie importantă a dansului sportiv românesc a avut loc în weekendul recent încheiat. Sportivii români care ne-au reprezentat la „mondiale” au reușit un parcurs excelent obținând un titlu de vice-campioni mondiali, un bronz mondial precum si două clasări în finale pe locurile IV și V.

Aceste rezultate au fost consemnate în cadrul WDSF World Championhip Senior I Standard & Latin desfășurată la Miami, S.U.A. și la WDSF World Championship Juniori II de la Bilbao, Spania, competiții desfășurate pe 13-14 octombrie a.c.

Cea mai importantă reușită este aceea a perechii Sorin Dumitru Simon-Florentina Constantinescu, sportivi care s-au încununat cu titlul de vice-campioni de Seniori I Latino în competiția de la Miami. Aceiași pereche s-a clasat pe locul V în competiția de Standard rezervată Seniorilor I, acolo unde cealaltă pereche reprezentativă a României, Adrian Silviu Nedelcu-Nicoleta Nedelcu, a reușit o clasare pe podiumul, câștigând bronzul mondial.

În competiția mondială de Juniori II Latino desfășurată la Bilbao, perechea noastră campioană formată din Rareș Emanuel Vadană și Maria Tea Neculae s-a calificat până în finală unde s-a clasat pe locul IV.

Toate aceste rezultate demonstrează încă odată progresul sportivilor noștri și calitatea superioră a dansului sportiv omânesc, lucru confirmat și de poziția foarte bună a dansatorilor români în clasamentele mondiale de specialitate.

Senior I Latin

The following results are from the WDSF World Championship in Miami – United States on 13 October 2018

RANKING FINAL

1. Georgy Osadchy – Tatiana Nikolaeva//RUS

2. Simon Sorin Dumitru – Constantinescu Florentina//ROU

3. Andreas Hoffmann – Isabel Krueger//GER

4. Yevgen Dmytrenko – Mery Lenz//ARG

5. Stephane Guijarro – Jennifer Meunier//FRA

6. Duarte Sousa – Elisabete Pera//POR

Senior I Standard

The following results are from the WDSF World Championship in Miami – United States on 14 October 2018

RANKING FINAL

1. Fabian Wendt – Anne Steinmann//GER

2. Corentin Normand – Laura Lozingue//FRA

3. Nedelcu Silviu Adrian – Nedelcu Nicoleta//ROU

4. Ignazio Grignani – Ilaria Gianfranchi//ITA

5. Simon Sorin Dumitru – Constantinescu Florentina//ROU

6. Ronald Pux – Sabine Pux//AUT