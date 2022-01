Una dintre prioritățile anului în curs ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților este începerea lucrărilor de construcție a unui schit la Vadu Negrilesei, în apropierea locului de nevoință pustnicească a părintelui arhimandrit Cleopa Ilie. Acest lucru a fost stabilit în ședința anuală a Adunării Eparhiale care a avut loc sâmbătă, 22 ianuarie, în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Calinic. ”Având în vedere că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române face demersurile pentru canonizarea marelui duhovnic în anul 2025, așezământul monahal va fi închinat părintelui Cleopa.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating