Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a remis preseri un comunicat prin care atrage atenția credincioșilor asupra prezenței la un eveniment religios organizat în satul Valea Bourei de autointitulatul „arhiepiscop Pahomie”. ”Având în vedere faptul că unii credincioși au primit invitații la un eveniment religios organizat în localitatea Valea Bourei de către autointitulatul „arhiepiscop Pahomie”, vă aducem în atenție faptul că slujitorii acestei formațiuni religioase nu sunt în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română. Spațiul este frecventat și de clerici depuși din treaptă, caterisiți sau nehirotoniți canonic. Totodată, s-a observat că persoana amintită mai sus face colecte sau organizează diferite evenimente, fără a informa credincioşii cu privire la apartenența canonică. Constatând faptul că acești pretinși episcopi/preoți săvârșesc același ritual specific Bisericii Ortodoxe și poartă aceeași uniformă, considerăm potrivit să vă informăm pentru a nu fi induși în eroare, adresându-vă și îndemnul părintesc de a fi vigilenți, pentru nu cădea în capcana unor oameni care vă pot păgubi material și spiritual”, a transmis Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rărăuților.

