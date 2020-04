Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, a fost internat în această seară la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava și urmează să fie transferat la Institutul „Matei Balș” din București. Înaltul prelat în vârstă de 90 de ani a fost diagnosticat cu coronavirus în formă medie. Transferul la București se va realiza cu un elicopter SMURD.

Update:

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat în această seară la Antena 3 că IPS Pimen va fi adus la București cu un elicopter SMURD de la Iași cu care va fi transportat încă un pacient infectat cu COVID-19, de la Spitalul Județean Suceava aflat în stare foarte gravă.