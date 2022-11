Premierul României, Nicolae Ciucă, a avut astăzi la Primăria orașului Vicovu de Sus, o întrevedere cu primarii din zonă pentru a le mulțumi pentru efortul pe care l-au făcut implicându-se încă din prima zi a începerii conflictului din Ucraina dar și pentru a discuta despre problemele pe care le au și despre proiectele în derulare. Ciucă a venit însoțit de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cu care a participat la deschiderea punctului de trecere a frontierei de la Vicovu de Sus. Aceștia au fost întâmpinați în fața Primăriei de primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț. ”Am participat astăzi la un eveniment foarte important pentru noi toți – este vorba despre un angajament pe care l-am asumat împreună cu premierul Ucrainei în aprilie, când am fost în vizită la Kiev, și, iată, am reușit ca primul punct de trecere a frontierei să fie inaugurat, astăzi, la Vicovul de Sus. Este, practic, o continuitate de prezență și de măsuri care au fost luate atât la nivelul autorităților locale, cât și la nivel guvernamental și am dorit să ajung la primărie, la Vicovu de Sus, împreună cu domnul președinte Flutur, președintele Consiliului Județean, și să le mulțumesc tuturor primarilor care sunt în responsabilitatea administrării localităților de-a lungul graniței cu Ucraina, pentru efortul pe care l-au făcut, implicându-se încă din prima zi a începerii conflictului din Ucraina în tot ceea ce a însemnat sprijinul și spiritul de solidaritate pe care l-au arătat cetățenii români, în mod deosebit sucevenii și, totodată, am reușit în perioada aceasta scurtă de timp, cât am avut întâlnirea cu autoritățile locale, să discutăm problemele pe care dumnealor le au și, desigur, alte propuneri care vin să asigure și să mărească această capacitate de mobilitate, aflând, totodată, de proiectele pe care le au în derulare”, a declarat Ciucă.

