Noaptea trecută, lucrătorii din vama Siret au descoperit două arme de vânătoare și aproximativ 500 de bucăți de alice, fără acte, într-un microbuz înmatriculat în Ucraina. Vehiculul era condus de un bărbat de 50 de ani. El avea ca destinație finală Italia. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul câinelui Abay din dotarea Poliției de Frontieră, specializat în detectarea de explozibil. Șoferului i s-a întocmit lucrare penală pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cele două arme de vânătoare și alicele, în valoare de aproape 1.800 de lei, au fost confiscate.

