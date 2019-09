Editia din aceasta saptamana a revistei Sliced, publicatia celebra despre industria 3D Printing include o serie de produse aflate in concept pentru a fi fabricate. Printre acestea, companii precum AMAZON, Alibaba, EA sau TelescopePrimep propun: armuri de corp tiparite 3D si controlere de jocuri pentru persoanele cu dizabilitati.

Targ international despre produse imprimabile 3D

In perioada 16 – 21 septembrie, targulinternational EMO Hanovra va reuni lideri mondiali din industria 3D printing si a serviciilor conexe: serigrafie, prelucrarea metalelor etc.

Printre companiile prezente se remarca producatorul german de produse imprimabile 3D pe baza de metale, SLM Solutions. Prelegerile tinute de SLM vor evidentiaaplicatiile SLM in industria aerospatiala, automobilistica, energetica, confectionarea instrumentelor medicale si dentare.

Vor fi demonstratii in direct despre produsele pe care SLM si alte companii implicate in domeniu le pot realiza prin imprimare 3D.

Ce produse sunt in plan pentru a fi imprimate 3D in viitorul apropiat?

Cele mai importante elemente din lista SLM sunt un motor de racheta cu o structurafunctionala de racire integratasi primul instrument de taiere a metalelor – un fel de strung mecanizat, complet imprimabil 3D, in metal.

Alaturi de SLM, Alibaba propune realizarea unor piese pentru industria auto. De asemenea, alte produse ce vor putea fi realizate in scurt timp prin imprimare 3D sunt reprezentate de: anvelopele de masini, incaltamintea atletica, instrumente din industria auto si chiar masini, scootere, instrumente subacvatice.

Producatorul de masini electrice Lightyear a lansat un prototip de masina durabil cu mai mult de saizeci de piese interioare tiparite 3D. Alaturi de partenerii sai, Lightyear poate furniza o multime de piese pentru astfel de servicii, in functie de complexitate si post-procesare. Partenerii sai,DiManEx, aureusit sa furnizeze piesele necesare pentru realizarea unei intregimasini cu un interior full – printed 3Din 4-10 zile. Astfel, productia demasini printate 3 DLightyearpoate incepe anul viitor.

Verashape, un producator polonez de imprimante 3D, are prototip de piese de alimentare pentru SEACRAFT, un scuter subacvatic de agrement si tehnic. Imprimanta FFF VSHAPER PRO + de la Verashape permite fabricarea de baterii de diferite capacitati la fata locului. Astfel, la targ se va prelucra o astfel de baterie folosita pentru propulsarea scooterelor subacvatice.

O noua metoda de aparare? Iata piesa bomba a acestui spectacol, descoperita de specialistii care se ocupa cu printarea 3D

Laboratorul American de Cercetare a Armatei a conceput o metoda pentru a produce o armura de corp ceramica puternica, dar usoara, tot cu ajutorul unei imprimante 3D.

Cercetatorii au reinventat o imprimanta 3D care scrie cu cerneala ceramica, astfel incat mai multe materiale sapoata fi extrudate dintr-o singura duza.Doua seringi care contin suspensii ceramice distincte si vascoase sunt conectate la un surubsi un cap de imprimare. Controland raportul dintre materialele de extrudare, aceasta metoda de imprimare 3D este capabila saproduca piese cu un gradient imposibil de realizat prin tehnicile traditionale de formare ceramica.

Iar posibilitatea de a atasa mai multe materiale pe o singuraplaca de blindaj imbunatateste considerabil performantele armurii in comparatie cu ale unei armuri bazate pe un singur material.

Aceasta metoda de scriere directa a cernelii poate fi aplicatasi in alte campuri, cum ar fi implanturile biomedicale. Aceasta directie este cea in care Amazonul pare sa se indrepte, investitiile din domeniul sanatatii si mecanizarii in aria medicala fiind in planul lui Bezos.