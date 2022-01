AROBS Transilvania Software beneficiază la o lună de la listare de servicii de Market Maker al Emitentului din partea BRK Financial Group

AROBS Transilvania Software (AROBS), companie românească de IT specializată în furnizarea de soluții software bazate pe cele mai noi tehnologii, beneficiază din 18 ianuarie, la o lună de la listare, de serviciile de Market Maker al Emitentului din partea BRK Financial Group (BRK). Acțiunile AROBS au fost listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București în 6 decembrie 2021, iar compania are în prezent o capitalizare de 1,1 miliarde de lei (228,5 milioane de euro), înregistrând o creștere de 28% față de momenul listării.

„Ne bucurăm că într-o lună de la debutul nostru la Bursa de Valori București am reușit să depășim pragul de un miliard de lei în ceea ce privește capitalizarea AROBS. Încrederea investitorilor ne onorează și motivează întreaga echipă AROBS să utilizeze la maximum oportunitățile pieței de capital și să livreze cât mai bine. Astfel, parteneriatul încheiat cu BRK Financial Group pentru implementarea programului de Market Making va contribui la creșterea lichidității AROBS pe piața AeRO și va aduce plus valoare pentru acționarii noștri. Totodată, serviciile de Market Making reprezintă încă un pas pe care îl facem în direcția planului nostru privind trecerea AROBS pe Piața Principală până la începutul anului viitor”, a declarat Voicu Oprean, Director General AROBS Transilvania Software.

Acțiunea AROBS este al 15-lea instrument financiar listat la Bursă pentru care echipa BRK Financial Group oferă servicii de Market Maker al Emitentului. Numărul total de instrumente financiare listate pe ambele piețe ale Bursei care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge astfel la 20, dintre care 19 acțiuni și o emisiune de obligațiuni. Parametrii specifici aplicabili activității de Market Maker al Emitentului efectuată de echipa BRK pentru acțiunile AROBS sunt disponibili AICI.

„Felicităm AROBS pentru deschiderea față de piața de capital și față de investitori pe care o manifestă și le mulțumim că ne-au ales ca parteneri în cadrul programului Market Maker al Emitentului. Având o capitalizare totală de peste 1 miliard de lei și o capitalizare a free floatului de peste 50 milioane USD, valori care rivalizează cu cele ale companiilor de pe Piața Reglementată, am calibrat un pachet de cotare foarte competitiv, respectiv cotații ferme pentru 60.000 de acțiuni la cumpărare, respectiv 60.000 de acțiuni la vânzare într-un spread mediu de 2%”, a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.