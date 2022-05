AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologielistată la Bursa de Valori București,vizează o cifră de afaceri la nivel individual de 197,3 milioane de lei în 2022, o EBITDA de 54,9 milioane de lei și un profit net de 47,3 milioane de lei.

„AROBS se află pe un drum de dezvoltare accelerată și diversificată deoarece ne dorim să devenim cea mai importantă companie de tehnologie la nivel global, pornită de la Cluj.Vom continua să valorificăm oportunitățile existente la nivel global în industria de dezvoltare software. Soluțiile software custom și produsele noastre sunt utilizate de companii de toate dimensiunile din multiple industrii, de pe trei continente, și intenționăm să continuăm să creștem pe toate piețele pe care suntem prezenți.În 2021 ne-am continuat creșterea, și chiar am înregistratun rezultatnet individual cu 12% mai mare decât cel estimat. Pentru 2022, țintim o cifră de afaceri la nivel individual mai mare cu 17% față de cea înregistrată anul trecut și o apreciere a profitului net cu aproximativ 10%. Acesteprognoze se bazează pe dezvoltarea organică a business-ului, pe cercetare și inovareîn produsele și serviciile noastre, precum și pe consolidarea pe piețele pe care suntem prezenți.. Mai mult, în 2022 intenționăm să continuăm implementarea direcției strategicede M&A care va avea un impact pozitiv asupra rezultatelor la nivel consolidat. În acest sens, în 2022 am semnat deja o primă tranzacție, în luna aprilie, prin care am preluat echipa și afacerea Software Development Services de la compania Enea, din Suedia, aceasta fiind cea mai semnificativă achiziție din istoria AROBS. Prin urmare, odată cu această achiziție avem în fața noastră noi oportunități de creștere a afacerii de servicii software, în special datorită pătrunderii în industrii interesante precum medical, maritim și embedded services,” a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

În vederea îndeplinirii bugetului de venituri și cheltuieli la nivel individual pentru 2022, AROBS estimează că anul acesta cererea de servicii software va continua să crească, atât în cadrul expertizelor existente, cum ar fi Automotive-Embedded pentru vehicule, inclusiv cele electrice, dar și Travel Technology, IoT, Life Sciences, Fintech, soluții Enterprise, dar și în industrii și specializări noi, precum securitate cibernetică, embeddeddevices, etc.

De asemenea, prin achiziția Berg Software Timișoara realizată la finalul anului 2021, grupul AROBS are o expunere mai solidă pe piețele din Germania, Austria și Elveția, iar în 2022 vizează extinderea numărului de clienți și proiecte din aceste țări. Mai mult, odată cu preluarea Software Development Services, AROBS și-a întărit divizia de servicii software prin alăturarea unui număr de aproximativ 160 de noi colegi, localizați în București, Iași, Craiova, dar și în Statele Unite. Prin această achiziție, compania își consolidează și își extinde în același timp portofoliul de clienți în Europa și America de Nord.

„Analizăm cu mare atenție situațiageopolitică care este în desfășurare în regiunea noastră, și, în speranța îmbunătățirii rapide a circumstanțelor, îi asigurăm pe investitorii și acționarii AROBS că vom rămâne concentrați pe planurile de dezvoltare asumate pentru anul acesta și nu numai,”a adăugat Voicu Oprean.

Strategia de dezvoltare a AROBS urmează patru direcții de acțiune. Una dintre aceste direcții este reprezentată de diversificarea concentrică bazată pe cercetare și inovare prin proiecte de cercetare în domeniile IoT, transport, telematică, optimizarea automobilelor și a afacerilor. De asemenea, lansarea de noi produse inovatoare și versiuni disruptive ale produselor proprii reprezintă o altă ramură de dezvoltare în această direcție. Compania urmărește să își îmbunătățească portofoliul de produse existente prin adăugarea de noi funcții în cadrul acestora, dar și testarea produselor pe piața românească înainte de lansarea pe piețele regionale și nu numai.

Cea de-a doua direcție de acțiune se axează pe dezvoltarea de noi zone de expertize cu mare căutare pe piața globală de servicii software, concomitent cu transferul continuu de cunoștințe in-house către viitoarele generații de programatori și specialiști hardware.

A treia direcție de acțiuneeste construită în jurul integrării pe orizontală prin achizițiile de jucători existenți care operează în aceeași industrie, au un indicator EBITDA solid și sunt ușor de integrat. În cadrul aceste strategii sunt incluse și activitățile de extindere în Europa, prin dezvoltarea filialelor noi deschise, precum și expansiunea în America de Nord și Asia.

A patra direcție de acțiune are în vedere motivarea și retenția angajaților, prin creșterea oportunităților de dezvoltare profesională și implementarea programului de tip Stock Option Plan, demarat la finalul anului trecut. Prin acest program, AROBS urmărește transformarea angajaților în parteneri ai companiei, iar pe termen mediu, în investitori activi la Bursa de Valori București.

AROBS este listată pe piața AeRO începând cu data de 6 decembrie 2021. De la momentul listării și până la data de 29 aprilie 2022 au fost tranzacționate peste 91 de milioane de acțiuni AROBS în cadrul a aproape 19.500 de tranzacții, a căror valoare a fost de peste 101 milioane de lei. Astfel, AROBS este cea mai tranzacționată acțiune de pe piața AeRO, iar lichiditatea companiei de la momentul listării și până la data menționată a depășit performanța unor companii incluse în indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, care include cele mai lichide companii listate pe Piața Principală.