Alexandru Arșinel iese din casă strict pentru medic sau pentru a merge la teatru, unde a rămas colaborator. A devenit recent pensionar, după ce primarul Nicușor Dan nu i-a mai prelungit contractul cu Teatrul Constantin Tănase, unde a jucat peste 60 de ani și a deținut funcția de director, potrivit click.ro.

„Nu m-a deranjat niciodată frigul, dar nu am o stare bună, o încărcătură fizică suficient de robustă să-mi permit mișcare prea multă… Nu prea am putere. Nu am mai fost lăsat la teatru… Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. Pot să joc… Am rămas colaborator al Teatrului Constantin Tănase. Prin rotație, ne vine rândul mai greu. Când am renunțat la conducerea teatrului, mi s-a propus un post de consilier artistic și urma să intru pe acest post. De jucat, joc o dată sau de două ori pe lună, nu pot să zic că mi-a interzis să joc, dar e pe aproape! S-a purtat urât! După 60 de ani de carieră și tot ce am făcut eu pentru teatru… Niciun du-te-ncolo… foarte urât. Nu vreau să mă laud, dar eu am reparat… Noi tot sperăm, ori vine vreo schimbare, ori își revine el. Părerile despre el sunt de la mai multă lume cam la fel, nu doar de la mine. Vasile Murariu a rămas în locul meu pe post la conducerea teatrului. Este un om gospodar, să vedem cât o să reziste!”, a declarat Alexandru Arșinel, în exclusivitate pentru Click!

