Recent, municipiul Roman a găzduit Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru copii. La competiție au participat peste 500 de sportivi de la 27 de cluburi, din zece județe, ei confruntându-se în cinci probe de concurs.

Clubul HE Pai Suceava a participat la întreceri cu un număr de 76 de sportivi cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, ei fiind selectați dintre 120 de candidați.

La finele Campionatelor Naționale de Qwan Ki Do pentru copii, clubul He Pai Suceava a obținut 66 de medalii, 23 de aur, 20 de argint și 23 de bronz.

”A fost prima competiție după pandemie care s-a desfășurat fără restricții și toată lumea s-a bucurat de o atmosferă de normalitate.

Sportivii noștri s-au mobilizat exemplar și-au depășit limitele și au câștigat aprecierea întregii asistențe. Au fost performanțe de excepție care au venit după o perioadă dificilă în care a trebuit să ne adaptăm mereu pentru a putea păstra motivație pentru sportivii noștri.

Sunt 10 ani de când clubul HE Pai Suceava reușește să obțină cele mai bune rezultate la categoria copii între 4 și 12 ani.

Este momentul să mulțumesc părinților pentru încrederea acordată, celor care s-au implicat, arbitri și organizatori și nu în ultimul rând sportivilor care s-a comportat peste așteptări.

Mulțumim celor care au ajutat la pregătirea sportivilor, Cristian Ungureanu, Dan Grigoriu, Francesca Scepanschi și Raluca Huianu.

Mulțumim celor care au fost trup și suflet lângă copii la această competiție, Mihaela Munteanu, Mihai Huianu, Dan Grgoriu, Francesca Scepanschi, Raluca Huianu și Alessia Toma.

Mulțumim arbitrilor, Cristian Ungureanu, Sabina Postolache și Florin Duceac” a declarat Vo Su, Ovidiu Zegrea.