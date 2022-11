E! a anunțat că Shania Twain, superstar internațional, câștigătoare a cinci premii Grammy, va primi trofeul „Music Icon” la premiile People’s Choice 2022.

Fiind cea mai vândută artistă country pop din toate timpurile, Shania Twainprimește acest trofeu în semn de recunoaștere pentru cariera sa record întinsă pe parcursul a patru decenii. Cu hituri precum „That Don’t Impress Me Much” și „Man! I Feel Like a Woman!”, Shania Twain a reușit să creeze o punte între muzica country și muzica pop, marcând pentru totdeauna industria muzicală și cultura pop.Premiile People’s Choice 2022 vor fi difuzate pe E! pe 7 decembrie de la 4:00 am și în reluare, de la 22:00 din Barker Hangar în Santa Monica, CA.

Pe lângă lângă acceptarea premiului, Shania Twain va urca pe scenă pentru a interpreta o selceție a celor mai mari hituri, precum și noua sa melodie „Waking Up Dreaming” de pe viitorul ei album „Queen of Me”, care urmează să fie lansat pe 3 februarie 2023. Va marca prima ei întoarcere pe scena PCA din 2005, când a luat acasă premiul pentru “Favorite Country Female Singer”.

„Sunt incredibil de onorată să fiu numită Music Icon”, a declatat Shania Twain. „Am cei mai tari fani din lume! Ei m-au susținut încă de la început și dragostea și pasiunea lor mă ajută în continuare. Sunt încântată să mă întorc în turneu și să le aduc noua mea muzică și piesele lor favorite și ce modalitate mai bună de a începe decât la People’s Choice Awards!”.

Superstar internațional, compozitoare apreciată și celebritate cu stil unic, Shania Twain are în palmares cinci statuete Grammy. Cu cinci albume lansate și peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, rămâne cea mai vândută artistă country pop din toate timpurile. Hiturile ei includ „Any Man of Mine”, „That Don’t Impress Me Much”, „You’re Still the One” și „ Man! I Feel Like A Woman!”. Primul album în ultimii 15 ani, „NOW”, a fost lansat în septembrie 2017 și a debutat pe locul 1 în Top 200 de albume Billboard, făcându-l prima lansare country feminină în peste trei ani care a ajuns în topul tuturor genurilor. Lansarea a fost urmată de un turneu mondial cu spectacolela care toate biletele au fost epuizate rapid.

În 2021, Shania Twain și-a început a doua rezidență în Las Vegas, numită „Let’s Go!” care s-a vândut complet și a continuat până în septembrie 2022. În iulie 2022, Netflix a lansat „Shania Twain: Not Just a Girl”, un documentar despre viața și cariera ei. În octombrie 2022, Shania Twain a anunțat lansarea noului ei album „Queen of Me”, care urmează să fie lansat pe 3 februarie 2023, împreună cu un turneu global „Queen of Me” care începe în aprilie 2023.

The 2022 People’s Choice Awards și Live from E!: The 2022 People’s Choice Awardssunt ambele produse de Den of Thieves împreună cu producătorii executivi Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski.

Live from E!: The 2022 People’s Choice Awardsva începe seara cu aparițiile speciale de pe covorul roșu la ora 2:00 am, transmise în reluare și la ora 20:00.