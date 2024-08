În perioada 2-8 septembrie are loc la Tabăra Oglinzi Reactiv – ceva laborator de experiențe performative. Timp de o săptămână, peste 80 de adolescenți din toată țara se întâlnesc pentru a participa la ateliere și la un proces de învățare reciprocă alături de artiști de teatru, muzică și dans din România, Țările de Jos, Republica Cehă și Republica Moldova. Festivalul, aflat la cea de-a 4-a ediție, este organizat de Centrul Educațional de Arte Performative CEVA.

Centrul Educațional de Arte Performative CEVA este o inițiativă comunitară ce a început în 2018 ca răspuns la nevoia de a oferi tinerilor adolescenți din Târgu Neamț contexte de dezvoltare și de învățare prin intermediul artelor. De-a lungul timpului, CEVA a produs alături de adolescenți spectacole de teatru, mese comunitare și intervenții în spațiul public și a devenit unul dintre actorii culturali importanți ai orașului. Începând cu 2022, Centrul beneficiază și de un spațiu fizic, situat pe strada Lalelelor, unde desfășoară periodic evenimente publice gratuite, dar și activități organizaționale.

Simbioze – despre legăturile dintre noi și lume

Unul dintre cele mai importante proiecte CEVA, festivalul Reactiv, are loc în fiecare an la Tabăra Oglinzi și celebrează învățarea orizontală și conexiunile pe care le creăm atunci când ne întâlnim pentru a face sau a consuma artă. Evenimentul este dedicat trupelor de teatru de liceeni din întreaga țară, dar are și o componentă axată pe comunitatea din Târgu Neamț.

Astfel, pe lângă un circuit performativ pe care liceenii și artiștii invitați pentru a le fi mentori îl vor construi ca finalitate a atelierelor din festival, locuitorii orașului vor avea ocazia de a vedea la început de septembrie trei spectacole de teatru profesioniste invitate din Cluj-Napoca și București: Copilul tuturor, un one woman show care explorează aspectele problematice ale relației mamă-copil, Acrobații – 7 zile din viața unor profesori de țară, un spectacol de teatru despre sistemul educațional, cu focus pe mediul rural și Acting Out, un spectacol despre viața și activitatea lui Esther Magyar-Gonda, o prezență esențială în universul dansului românesc.

Anul acesta, tema festivalului este Simbioze, organizatorii propunând o reflecție asupra conexiunilor pe care le avem cu lumea, fie că e vorba de legături pe care le avem cu celelalte persoane din comunitățile noastre sau cu restul lumii naturale – plante, animale – cu accent pe felul în care moștenim aceste legături și pe potențialul lor transformator și curativ.

Trupele de teatru de liceu prezente în acest an în festival sunt A.C.T. (Bacău), Gong (Roman), Protha (Panciu), So Trupa (Iași), Amprente (Brașov) și Brightside Drama (București). Trainerii festivalului, care îi vor mentora pe tineri, vor facilita explorarea temei Simbiozelor și vor avea ocazia de a împărtăși din practica lor artistică, sunt Ruxandra Simion (dramaturgă), Ioana Chițu și Anca Munteanu (actrițe și dramaturge), Ada Anghel (dansatoare și coregrafă), Tiberiu Cimpoieru (artist video), Robert Kocsis (regizor de teatru), Dan Michiu (muzician), Vladimir Us (artist vizual din Republica Moldova), Pierre Chang (artist de teatru din Republica Cehă, de origine taiwaneză) și colectivul Zwermers (Țările de Jos).

Un performance despre identitățile pe care ni le dau hainele

Unul dintre punctele centrale ale festivalului îi va avea în prim-plan pe cei din colectivul Zwermers, din Țările de Jos, a căror prezență la festival este posibilă cu ajutorul Ambasadei Regatului Unit al Țărilor de Jos. Colectivul va prezenta miercuri, 4 septembrie, performance-ul Pan~//Catwalk, un spectacol care vorbește despre cum hainele ne diferențiază și arată diferitele feluri în care suntem văzuți și îi vedem pe ceilalți. Spectacolul va fi urmat de o discuție și de un atelier la finalul căruia formula performativă Pan~//Catwalk va fi replicată cu ajutorul participanților la festival și al spectatorilor din Târgu Neamț. La evenimentul de miercuri va fi prezent și Consulul Onorific al Regatului Țărilor de Jos la Iași, doamna Amalia Georgescu.

PROGRAMUL EVENIMENTELOR PUBLICE DIN FESTIVAL, CARE VOR AVEA LOC LA TABĂRA OGLINZI*

2 septembrie

19:00: Deschiderea festivalului

3 septembrie

20:00: Prezentări performative ale trupelor participante

4 septembrie

16:00: performance | Pan~//Catwalk | ZWERMERS collective, Olanda

20:00: teatru | Copilul tuturor | cu & de: Lucia Mărneanu (Cluj-Napoca)

5 septembrie

20:00: teatru | Acrobații – 7 zile din viața unor profesori de țară | de: David Schwartz | cu: David Drugaru, Anamaria Feraru, Silvana Mihai, Katia Pascariu, Tavi Voina (București)

6 septembrie

20:00: teatru | Acting Out | de: Mihai Lukacs | cu: Katia Pascariu (Cluj-Napoca)

7 septembrie

Instalații performative dezvoltate în cadrul festivalului. Ora și locația vor fi anunțate pe paginile de Instagram și Facebook ale Centrului CEVA.

Foto: Marius Șumlea

*accesul la toate evenimentele din festival este gratuit și deschis publicului de toate vârstele

Festivalul face parte din proiectul PINC PONC, organizat de Asociația OV 05 și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

