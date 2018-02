Președintele organizației județene a Partidului Verzilor, Dan Acibotăriță, este supărat că municipiul Suceava nu are un simbol așa cum județul are TransRarăul. Acibotăriță crede că vinovați sunt în primul rând, cei care conduc destinele municipului dar și artiștii cărora le lipsește ”imaginația, viziunea și chiar inteligența”. ”Noi verzii suceveni, am observat că municipiului Suceava îi lipsește un simbol care să fie o atracției pentru restul românilor, a turiștilor. Dacă pentru județ mai putem vorbi de TrasRarăul, pentru municipiul reședință de județ nimic nu apare ceva mai deosebit. Este mare păcat să nu avem un lucru specific nouă sucevenilor. Acestui minus i se datorează, în primul rând, celor care conduc destinele municipului și chiar artiștilor suceveni. Le lipsesc în totalitate imaginația, viziunea sau poate chiar inteligența. Pe vremea lui Ceușescu aveai simboluri, care astăzi nu mai sunt sau sunt pe cale de distrugere: Orășelul Copiilor, statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare”, a declarat președintele PV Suceava.