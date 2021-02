Vaccinarea, dar și scăderea cazurilor de Covid-19 le dau speranțe artiștilor. După ce au stat un an pe tușă din cauza pandemiei, aceștia au început ușor-ușor să-și programeze spectacolele și evenimentele la care vor cânta în acest an. După aproape un an de tăcere, au început să le sune din nou telefoanele soliștilor, care se bucură că astfel vor ieși din foame și acceptă toate invitațiile primite, fără să se mai gândească la restricții sau reguli de distanțare, notează click.ro.

Unul dintre artiștii care a primit deja invitații să cânte la trei nunți anul acesta este Mihai Trăistariu. Solistul din Constanța a mai avut câteva cântări sporadice vara trecută pe Litoral, însă nu a fost vorba de evenimente mari, precum nunți sau botezuri.

„După ce un an, noi – artiștii – am luat o pauză nemeritată, iată că răsare soarele. Au început deja să mă sune pentru concerte și sunt extrem de fericit! Chiar și cu reguli, mască, restricții legate de numărul de participanți. Am deja de cântat la trei nunți (în iunie, septembrie și octombrie) și la un concurs de miss, în vară, la Băile Felix. Au început, iată, să prindă curaj organizatorii, dar nu neapărat de spectacole, ci sunt evenimente private, niște nunți amânate de anul trecut, niște evenimente gen botez, dar e bine că sună. Pe 6 iunie aș avea prima nuntă, undeva lângă București, la Bragadiru”, a declarat solistul, pentru click.ro.

