La scurt timp dupa ce a lansat “Te Necesito”, o piesa in colaborare cu Domenica si Marvelus Fame, a innebunit intregul Mexico, melodia urcand subit in topurile radio-urilor. Acest fapt a condus la pornirea unui turneu de promovare, in cadrul caruia au cantat si la Arenele Monterrey, in fata a 20 de mii de oameni.

Piesa si videoclipul noului single au fost realizate in Los Angeles, CA, colaborarea dintre cei trei artisti avand ca rezultat o melodie plina de energie, cu un super beat, ce, cu siguranta, va ajunge si la inimile romanilor.

Domenica este o cantareata talenta din Mexico si Marvelus Fame este un raper din NY si familia lui este din Cuba.

In luna mai, acestia sunt asteptati din nou sa-i incante pe mexicani cu piesele lor!