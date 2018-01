Drei Ros, artistul de origine romana ce a colaborat cu multi artisti internationali cum ar fi Rick Ross, Pusha T, Akon si altii, aduce in atentia fanilor romani si americani un nou material video, „Loco”.

Producatorul executiv pentru multi artisti internationali, Drei Ros, pe numele sau real, Andrei Rosca a colaborat de aceasta data cu doi americani foarte talentati, J Romero, cunoscut pentru piesele “Be The One” si “Ay Yi Yi” (o colaborare cu Baby Bash) si Kap G, care a fost in topurile din US in 2017 cu piesa “Girlfriend”.

Piesa „Loco” a fost produsa de catre Foreign Teck (The Mechanix), care a mai produs si pentru Bryson Tiller, Post Malone, Travis Scott, Chris Brown, Rick Ross, DJ Khaled, Meek Mill, Kanye West, Ty Dolls $ign.

Videoclipul a fost realizat de Matty J si a fost filmat in Phoenix si in Los Angeles.

„M-am mutat in S.U.A. la varsta de 16 ani, am locuit intr-o comunitate unde dominau afro-americanii, iar acolo se asculta doar hip-hop si R’n’B. Asa am inceput sa compun si sa cant hip-hop, care pentru mine inseamna viata. Fiecare piesa reprezinta propriile trairi, iar de cele mai multe ori incerc sa transmit un mesaj puternic abordand probleme sociale, dar fac si piese de club, prin care vreau sa binedispun ascultatorii. De-a lungul timpului am colaborat cu numerosi artisti cunoscuti, romani si americani, dar cea mai mare cred ca fost colaborarea cu Akon. In 2010 am castigat cu piesa „Windin'” un concurs organizat de Hitlab, moment in care m-am imprietenit cu unul din A&R si am tinut legatura. In iunie 2011 am fost contactat si mi s-a oferit sansa sa inregistrez o piesa cu Akon, care era conceputa de acesta mai demult si neterminata. Acum am multe piese in „sertar” si abia astept sa vi le prezint si voua.”, declara Drei Ros.

Link videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=iJr9h_C5SeA&sns=fb