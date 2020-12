“Jungle Samba” este o piesa extrasa de pe albumul UNITED si este menita sa iti ridice moralul si sa aduca bucurie in viata ta!

Legat de aceasta piesa, Sean a declarat ca aceasta are un vibe aparte si acest lucru se datoreaza in mare masura echipei cu care a colaborat.

Lori Glori este o legenda a muzicii pop. Originara din SUA, San Francisco, artista a cântat pe aceleași scene cu Backstreet Boys, Jennifer Rush, Barry White sau Spice Girls. De asemenea, a colaborat cu artisti precum DJ Bobo sau Bill Summers si a fost vocalista trupei Intermission. Intrebata ce este pentru ea muzica, Lori a declarat: “Muzica este calea către inima și sufletul oamenilor”.

Versurile piesei au fost compuse de Denis Aljush (doctor, fotomodel international, asistent stilist la Calvin Klein & Tommy Hilfiger): “Inspiratia pentru Jungle Samba mi-a venit din primul moment in care am ascultat varianta instrumentala. Mesajul principal al piesei este ca esuam cu totii cel putin o data in viata, dar cel mai important este să ne ridicam si sa luptam pentru fericirea noastra” a declarat Denis.

Cântecul nu ar fi fost complet fără percuțiile latine ale lui Fabricio. „Încerc mereu să-mi pun amprenta în cântecele pe care le cânt și, când mi s-a oferit să colaborez la piesa Jungle Samba, am fost convins că va fi una dintre cele mai potrivite melodii în care aș putea transmite tot ce simt prin percuție „, a spus Fabricio.

In videoclipul piesei o puteti vedea si pe Grazielle Camilleri Ahlgren (fondator Malta TV, Blog by Grazielle, Gemstones & Jewellery by GC) care este cel mai cunoscut influencer din Malta.

Videoclipul a fost filmat de catre Timisoara Film Society si Insynk Collective.

Link videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=SFCVEr3CgZM