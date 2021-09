Parcă timpul a stat în loc pentru ele! Drew Barrymore, 46 de ani şi Cameron Diaz, 49 de ani, s-au reîntâlnit după 21 de ani de la lansarea filmului ”Charlie’s Angels” (2000). Cele două actriţe au făcut spectacol în timpul emisiunii produse de Drew Barrymore şi difuzate pe Internet, notează click.ro.

Cele două actriţe au jucat în seria de filme ”Îngerii lui Charlie” din 2000 şi 2003, alături de Lucy Liu. În timpul emisiunii ele au râs pe seama faptului că lumea le crede ”tunate”, iar ele nu numai că nu au apelat niciodată la bisturiu, dar uneori uită să se şi machieze. Diaz a recunoscut că în 2014, înainte de emisiunea ”Entertainment Tonight” a apelat la injecţiile cu Botox şi când s-a trezit cu faţa paralizată a jurat că nu va mai apela în viaţa ei la tratamente de înfrumuseţare, mai scrie sursa citată.

