Lucrările de pregătire a municipiului Suceava pentru sărbătorile de iarnă sunt în toi. O bună parte din ornamente au fost deja montate iar acum se lucrează la cupola luminoasă din centrul Sucevei. ”Stâlpul central de 15 metri precum și ceilalți 8 stâlpi de 6 metri, care formează cupola (cu un diametru de 40 metri) pe care vin 4.000 de metri liniari de șir luminos, au fost montați”, anunță pe pagina sa de socializare viceprimarul Lucian Harșovschi.

Primarul Ion Lungu și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, au inspectat în această seară lucrările arătându-se mulțumiți de rezultate. Luminile de Crăciun vor fi aprinse marți, 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei. ”Anul acesta vom avea cel mai frumos “Târg de Crăciun””, susțin autoritățile.