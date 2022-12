Ascendia (ASC), companie romaneasca specializata in domeniul eLearning, listata pe piata AeRO din 2016, isi continua finantarea prin bursa si listeaza astazi, 6 decembrie, o noua emisiune de obligatiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. Obligatiunile, in valoare de 4,265 milioane de lei sunt disponibile la tranzactionare sub simbolul bursier ASC27. Prima emisiune de obligatiuni Ascendia, in valoare de 3 milioane de lei, a fost listata in anul 2019.

„Ne bucuram ca Ascendia, companie listata pe Piata AeRO a Sistemului Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti din 2016, a revenit cu o noua emisiune de obligatiuni la bursa, in valoare de peste 4 milioane de lei, dupa ce prima a ajuns la maturitate in luna iunie a acestui an. La mai bine de 5 ani de la listarea pe piata AeRO, Ascendia a ales sa acceseze din nou mecanismele pietei de capital pentru dezvoltarea proiectelor sale educationale, demonstrand ca bursa reprezinta un canal viabil pentru finantare. Educatia este extrem de importanta, iar proiectele dezvoltate de Ascendia, cu componenta digitala, faciliteaza accesul mai multor categorii de public la noi oportunitati de invatare”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„In contextul instabilitatii globale, perspectivele industriei de e-learning, in care activeaza Ascendia sunt unele foarte bune, la nivel mondial prefigurandu-se o crestere de circa 20% de la an la an pentru fiecare din urmatorii 5 ani. Este o prognoza care nu le-a scapat investitorilor, care, inca o data, ne-au dat votul de incredere, subscriind obligatiunile ASC27 mult peste suma initial vizata de compania noastra. Produsele si serviciile e-learning pe care le ofera Ascendia cresc de la an la an si, anticipam noi, vom depasi cu mult ritmul de crestere al industriei in fiecare din urmatorii 5 ani!” , a declarat Cosmin Malureanu, CEO Ascendia.

Ascendia a derulat, in perioada 16 – 30 august 2022, un plasament privat la care au participat 78 de investitori, dintre care 76 persoane fizice si 2 persoane juridice, in cadrul caruia au fost subscrise un numar de 44.895 de obligatiuni nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, emise in RON, cu un pret de emisiune de 95 RON/obligatiune. Obligatiunile au o valoare nominala de 100 RON per obligatiune, cu scadenta la data de 2 septembrie 2027 si o rata nominala fixa de 10,00% pe an. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru continuarea imbunatatirii software-ului dezvoltat de companie, cresterea echipelor de vanzari si de marketing si crearea de rezerve pentru potentiale investitii. Oferta si listarea obligatiunilor au fost realizate cu sprijinul TradeVille.

„Salutam listarea celei de-a doua emisiuni de obligatiuni din istoria Ascendia. Plasamentul privat intermediat de TradeVille la finalul acestei veri a indicat un interes peste asteptari si, in acelasi timp, selectiv din partea investitorilor, pentru produse cu randament atractiv intr-un context inflationist. Speram ca fondurile atrase sa fie de real ajutor in eforturile Ascendia de digitalizare accelerata a educatiei la nivel national, asa incat sa putem avansa cat mai rapid in topurile europene la acest capitol,”, a declarat Miriam Andrei, Director General TradeVille.

Ascendia a fost infiintata in anul 2007, avand domeniul de activitate axat pe industria IT, cu precadere dezvoltarea de software si continut digital pentru industria eLearning. In 2016, compania s-a listat pe Piata AeRO a Sistemului Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier ASC. Ascendia se dezvolta pe mai multe linii de business, cum ar fi prin platforma de Enterprise Learning Management System – Coffee LMS, dedicata companiilor mari si corporatiilor, prin cursuri e-learning personalizate, destinate pregatirii angajatilor din cadrul companiilor, prin Dacobots – portal de jocuri educationale pentru copii, prin colectia EduTeca, portalul eLearning Romania si prin activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata.

Mai multe informatii despre emisiunea de obligatiuni ASC27 sunt disponibile aici.