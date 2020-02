Ashton Kutcher a mărturisit că munca la serialul „Two and a Half Men” l-a ajutat să treacă mai ușor peste divorțul de Demi Moore, iar colegii săi de platou au fost „fenomenali”.

Starul de 41 de ani l-a înlocuit pe Charlie Sheen în celebrul show de televiziune, în 2011, și, deși a avut rețineri în a accepta rolul lui Walden Schmidt, pentru că „știa că lucrurile nu sunt minunate în relația” sa cu Demi – de care s-a despărțit în 2011 și de care a divorțat în 3013 – s-a simțit foarte bine la filmări.

Ashton a povestit, potrivit contactmusic.com: „Aș fi vrut să lucrez cu Demi la asta. Mi-aș fi dorit să fiu mai mult acasă. Și eram ceva de genul: ‘Trebuie să mă lăsați să mă gândesc’. M-am simțit extraordinar la filmări. De fapt, în timpul filmărilor pentru acest show, eu am trecut printr-un divorț și prin momente grele. Și, să ai o familie pe platourile de filmare, care să te ajute să treci prin asta… aveam nevoie de acest lucru.”

Ashton a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor săi din „Two and a Half Men”: „Acei oameni au fost alături de mine cu totul și m-au sprijinit în acele momente dificile, au fost fenomenali.”, a mai spus Ashton Kutcher, conform sursei citate.

Carismaticul actor – care acum este căsătorit cu Mila Kunis, cu care are doi copii, pe Wyatt, în vârstă de cinci ani, și pe Dimitri, în vârstă de trei ani – a declarat într-un interviu anterior că a petrecut o săptămână „în munți”, singur, după divorțul de Demi. „Imediat după ce am divorțat, m-am dus și am stat o săptămână în munți singur. Nu am mâncat, nu am băut nimic – doar apă și ceai. Nu am avut computer, telefon, nimic ce ține de tehnologie. Am fost doar eu cu mine, așadar nu am vorbit nimic. Am avut doar un carnețel, un pix, apă și ceai – pentru o săptămână.”, a povestit Ashton.